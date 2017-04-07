東山路地下道填平 中市府與鐵改局會勘
台中市鐵路高架化後，有關北屯區東山路地下道填平工程的進行，台中市政府與交通部鐵路改建工程局將於10日下午辦理會勘，15日如期動工。
台中市交通局今天表示，市府協調鐵改局於10日下午2時30分邀集地方里民到東光里集會所會勘，當天晚間7時於東光青少年活動中心召開第1場說明會；11日晚間7時則在軍福宮召開第2場地方說明會，說明相關地下道工程的辦理計畫，若順利取得地方共識，交維計畫審查通過，並取得道路施工許可，15日可望如期動工。
交通局指出，市府已協調鐵改局將東山路、太原路地下道填平工程時程錯開，以降低對當地交通的衝擊；對於全市每一個地下道填平工程，交通局也會進行滾動檢討，掌握每一案工期的交通計畫，讓彼此不互相干擾。
交通局強調，當地公車路線及候車站牌等設施來得及在15日前配合調整，交通局也會持續徵詢地方里長意見做最適當調整，並充分通知在地居民，請民眾放心。1060407
(中央社)
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