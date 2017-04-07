再讓我自私一次！無業男留遺書燒炭亡

「再讓我自私一次！」25歲陳姓男子留下遺書在新北市永和區住家內燒炭自殺，陳父今（7日）上午7時許返家，發現屋內煙霧瀰漫，破門後發現兒子躺在床上，一旁炭盆還在燃燒，警消獲報抵達，發現他已死亡多時，警方初步排除他殺，詳細自殺原因待進一步釐清。

警方調查，陳男無業，曾擔任過廚師工作，警方在床頭發現一封遺書，遺書表示，「再讓我自私一次！請原諒我的自私，對不起爸媽，下輩子換你們做我的兒女，讓我照顧你們。這是我選的路！」

現場無打鬥跡象，門窗緊閉，警方初步排除他殺，詳細死因待進一步釐清。

★再給自己一次機會

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(中時)