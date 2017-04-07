外交部「行動領務」申換護照與澎湖有約
外交部南部辦事處為加強對本縣鄉親服務，訂於4月11日(星期二)下午2時30分至4時30分，在白沙鄉赤崁社區活動中心，及4月12日(星期三)上午9時至11時30分在澎湖縣政府禮堂舉辦「行動領務」服務，歡迎當地及鄰近區域民眾善加利用。
「行動領務」是為落實政府便民服務，一直受到民眾歡迎，服務現場提供首次申辦及換發晶片護照的收件服務，護照製作完成後，辦事處將委由中華郵政公司以快捷郵寄方式送交申辦民眾，一次收件即全程服務，程序非常便利。
首次辦理護照的民眾必須準備護照申請書、兩吋彩色護照規格的近照2張、身分證正、影本及規費1300元，未滿14歲者則繳交護照申請書、兩吋彩色護照規格的近照2張、含詳細記事的戶口名簿（戶籍謄本）正、影本、監護人身分證正、影本及規費900元。
如果是換發護照的民眾，除了上述證件外，尚有效期的舊護照也要帶來截角註銷。有意申辦的民眾可先向縣內各戶政事務所或移民署澎湖縣服務站索取填寫申請表，以節省辦理時間。
外交部南部辦事處這次在本縣除受理護照申請外，也將提供許多出國實用資訊，包括國人旅外安全、外交部旅外急難救助措施及青年海外度假打工等實用資訊。辦事處人員也將協助民眾加入領務局LINE@官方帳號及出國登錄，讓民眾覺得出國好方便、好安全、好放心。
(中時)
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