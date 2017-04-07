走私玩花招？ 爆米花變大麻花
航警局安檢大隊及關務署台北關4日查獲毒品走私案，2件以爆米花食品名義申報進口的貨物遭查出夾藏第二級毒品大麻花，警方並循線逮捕2名前來領貨的嫌犯。
警方表示，這2件貨物是以爆米花桶包裝從美國進口，在經過X光機檢查時安檢員發現內容物影像有異，在會同海關人員開箱檢查後，發現桶內有10包大麻花混雜在爆米花及餅乾等零食內，共計2721公克，市價上看新台幣1千5百萬元。
警方呼籲，製造、運輸、販賣第二級毒品者可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，民眾千萬不要因為金錢利誘心存僥倖而以身試法。
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(中時)
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