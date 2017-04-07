超猛der 張育成開轟5打點

在小聯盟2A打拚的張育成，今轟出3分彈。(中央社資料照，印地安人隊提供)

小聯盟今開打，台灣好手第一天就有好表現！21歲的張育成，從印地安人2A出發，開幕戰敲出3分炮，全場灌5分打點。23歲的朱立人，在印地安人1A敲出1安，有1分打點。

張育成今擔任先發5棒、游擊手，8局下無人出局一、二壘有人，張育成敲出中外野的全壘打，比賽因下雪提前裁定，印地安人7比13不敵金鶯。張育成另在3局下敲出二壘安打，帶有2分打點，全場3打數，敲出2安打、5打點，還獲1次保送，打擊率6成67。

朱立人多擔任捕手，今先發指定打擊、打第5棒，2打數敲出1支安打，帶有1分打點。比賽打到4局，因下雨延賽，明天再戰。

(中時電子報)