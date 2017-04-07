姚尚勤獲2017年第二屆 Wonder Foto Day大獎

來自香港的姚尚勤捕捉物品的《相》，一舉抱走周慶輝評審獎以及Wonder Foto Day Grand Prix 大獎。（主辦單位提供）

來自香港的姚尚勤捕捉物品的《相》，一舉抱走周慶輝評審獎以及Wonder Foto Day Grand Prix 大獎。（主辦單位提供）

來自香港的姚尚勤捕捉物品的《相》，一舉抱走周慶輝評審獎以及Wonder Foto Day Grand Prix 大獎。（主辦單位提供）

由文化部指導，2017年第二屆 Wonder Foto Day日前在華山1914文創園區完美落幕。來自香港的姚尚勤捕捉物品的《相》，獲得此屆Wonder Foto Day Grand Prix 大獎。

本次集結了世界150位傑出的攝影藝術家和6間代表性的藝術出版社，三天內吸引了高達1萬2千人次以上進場參觀真是把現場幾的水洩不通。

來自各國的參加者們把握這三天自我發聲的機會，向更多人介紹自己的作品，近距離與大眾接觸，讓自己的聲音不只有透過影像，還透過親自講解，讓作品更容易被接收與傳遞。此次參展內容泛及人像、物品、風景以及複合媒材；風格涵蓋寫實、奇幻、象徵等；呈現方式也從簡單明信片到精緻的手工書、小劇場模型等應有盡有。此次參與評審工作的傅爾得表示，本次活動參展者們都表現了如野草般旺盛的創作力，同時在蓬勃中展現了尖銳的核心想法。

本次作品風格多元、呈現手法各個匠心獨運、訴說理念百家爭鳴，評審們花費不少心力，終於各自選出心目中最能符合本次活動核心理念「驚奇」的代表作，獲獎者來自世界上不同區域，顯示了每個地區攝影藝術的不同面貌。其中，來自香港的姚尚勤捕捉物品的《相》，並且讓物自己說話，極富哲思的理念與呈現驚艷了評審群，一舉抱走周慶輝評審獎以及Wonder Foto Day Grand Prix 大獎。

(中時)