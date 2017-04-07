姚尚勤獲2017年第二屆 Wonder Foto Day大獎
由文化部指導，2017年第二屆 Wonder Foto Day日前在華山1914文創園區完美落幕。來自香港的姚尚勤捕捉物品的《相》，獲得此屆Wonder Foto Day Grand Prix 大獎。
本次集結了世界150位傑出的攝影藝術家和6間代表性的藝術出版社，三天內吸引了高達1萬2千人次以上進場參觀真是把現場幾的水洩不通。
來自各國的參加者們把握這三天自我發聲的機會，向更多人介紹自己的作品，近距離與大眾接觸，讓自己的聲音不只有透過影像，還透過親自講解，讓作品更容易被接收與傳遞。此次參展內容泛及人像、物品、風景以及複合媒材；風格涵蓋寫實、奇幻、象徵等；呈現方式也從簡單明信片到精緻的手工書、小劇場模型等應有盡有。此次參與評審工作的傅爾得表示，本次活動參展者們都表現了如野草般旺盛的創作力，同時在蓬勃中展現了尖銳的核心想法。
本次作品風格多元、呈現手法各個匠心獨運、訴說理念百家爭鳴，評審們花費不少心力，終於各自選出心目中最能符合本次活動核心理念「驚奇」的代表作，獲獎者來自世界上不同區域，顯示了每個地區攝影藝術的不同面貌。其中，來自香港的姚尚勤捕捉物品的《相》，並且讓物自己說話，極富哲思的理念與呈現驚艷了評審群，一舉抱走周慶輝評審獎以及Wonder Foto Day Grand Prix 大獎。
(中時)
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