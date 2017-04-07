綠委陳亭妃：減少收購懲罰機制 無辜農民受苦

民進黨立委陳亭妃召開記者會，痛批農糧署。（張鎧乙攝）

立委陳亭妃與台南市議員賴惠員等人7日召開「減少收購懲罰機制 無辜農民受苦」記者會，指去年嘉義縣朴子農民繳交的玉米被驗出混充基改玉米，農糧署今年初卻用一紙公文通告契作台南農會，一分地將減收100公斤，導致台南農民損失慘重，農糧署如此做實在有失公允。

(中時)