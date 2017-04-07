楊謹華曬床照「睡出新高度」 光滑素顏美爆

楊謹華曬剛起床照，秀出一頭亂髮，讓她直呼：「不能睡起來就馬上像仙女嗎？」（圖／取材自楊謹華 Cheryl臉書）

女星楊謹華演出《一把青》後暫未接演電視作品，並在去年轉挑戰舞台劇，她工作暫告段落後，楊謹華也給自己一段假期，與男友Ben甜蜜享受兩人時光，而時常在臉書與粉絲互動的楊謹華，今（7日）早則曬剛起床照，秀出一頭亂髮，也讓她直呼：「不能睡起來就馬上像仙女嗎？」

楊謹華大方曬素顏，精緻好膚質美爆。（圖／本報系資料照片）

楊謹華今在臉書曬出剛起床照，無奈喊「為什麼我每次起床就是這副德行呢⋯」，只見照片中她前方頭髮站起，模樣宛如半屏山，剛起床造型就很復古，楊謹華直說：「用吹風機也不見得吹這麼高啊」，不過楊謹華還曬出多張自拍照，模樣逗趣可愛，並誓言：「我加油！再睡出新高度！」

儘管楊謹華髮型不聽使喚，不過她頂著美肌素顏，氣色絕佳、神清氣爽，看起來就像有上底妝，尤其楊謹華皮膚光滑、零瑕疵，精緻好膚質更是羨煞一票網友。

(中時電子報)