汙水入海案 柯文哲：先看檢討不急著震怒

八里污水廠把未處理過的污水排入海，轄管單位台北市工務局衛工處遭新北市重罰。台北市長柯文哲今天說，先依正常程序寫檢討報告，看到報告後再決定，已不會急著要「震怒、懲處」。

八里污水廠把未處理過的污水排入大海，轄管單位台北市工務局衛工處遭新北市重罰新台幣1200萬元，工務局提及，將由承包商惠民實業的保證金內扣除，並派員嚴加督導。

柯文哲上午前往視察「2017台北世大運場館整建工程─台北田徑場」，柯文哲聽完簡報後，前往田徑場試跑，並由世大運培訓選手和吉祥物「熊讚」陪跑，會後受訪，媒體提問，關於八里汙水廠案看法。

柯文哲先說，「那沒辦法，被逮後，人家狠狠罰一筆那就認了」，且已學會不會急著要「震怒、懲處」，先按照正常程序寫檢討報告，看到報告後再做決定，雖然負責單位是衛工處，但其實是委外廠商處理，會去檢討委託廠商為何投機取巧，後續會檢討制度面，賠償部分則要看契約內容。

另外，媒體詢問，台灣一名旅居上海的25歲青年，日前以「台北vs上海」為題拍片上傳YouTube，大讚上海「方便到害死人」，並指出台灣便利度不及上海。

柯文哲被問及此議題回應時說，上海有些硬體建設贏台灣，但軟體建設不可能，且「台北的國民素質還是比較高」。1060407

(中央社)