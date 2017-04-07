川習會後 陸官員擬赴韓磋商北韓問題
南韓政府消息人士透露，中國大陸外交部朝鮮半島事務特別代表武大偉，10日將以六方會談中國大陸團長的身分訪問南韓，與南韓官員就北韓擁核問題磋商。
由於美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會面（川習會）已經展開，中國大陸在川習會後即派員前往南韓磋商北韓擁核問題，引起關注。
韓聯社報導，武大偉屆時將與六方會談南韓團長、外交部和平交涉本部長金烘均會面，針對北韓核武威脅的因應方案，進行磋商。
報導指出，武大偉訪問南韓期間，將向南韓說明「中美首腦會談（川習會）相關內容」，以及中國大陸方面掌握的北韓動向等。
另外，武大偉可能將與南韓大選各陣營相關人士見面，再度強調透過對話解決北韓擁核問題，並傳達反對終端高空防衛系統（THAAD，薩德）在南韓部署的立場。1060407
(中央社)
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