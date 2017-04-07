星遊客遺失iPhone 警調閱監視器找回
新加坡黃姓女子帶父親到台灣旅行，搭計程車時不慎遺失手機，焦急求助警方，警方透過監視器畫面確認計程車號，聯繫駕駛順利協助找回手機，女子感動直呼「台灣警察名不虛傳」。
黃女年約40歲，帶著60多歲父親來台自助旅行，3月26日搭乘計程車返回飯店時，黃女的iPhone不見，認為手機可能遺留在計程車上，但不知如何聯繫，趕緊求助警方。
台北市警局大同分局建成派出所接獲報案後，調閱周遭的錄影監視器畫面，僅花20分鐘即查得計程車車號，並聯繫上詹姓司機，將手機歸還給黃女。
黃女表示，自己是趁著轉換工作跑道的空檔帶父親一同來台旅遊，遺失的iPhone7手機是男朋友送她的生日禮物，因此對這支手機十分重視，沒想到自己粗心大意將手機遺留在計程車上，讓她既心急又自責，還好順利找回。
黃女說，自己常在網路上看到台灣警察熱心助人新聞，因此在她求助無門的情況下，報警求助。台灣警察果真名不虛傳，不僅熱心又具備專業的能力，完全超乎她的想像，讓她倍感溫暖。1060407
(中央社)
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