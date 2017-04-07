瓜地馬拉3月僑匯收入創紀錄
瓜地馬拉銀行表示，今年3月瓜國收到的海外僑匯總額達到7億3980萬美元，比上一個月（2月）成長了20%。
瓜銀代總裁雷辛諾（Sergio Recinos）表示，這是瓜地馬拉「首度收到這麼大數額」的僑匯。
瓜銀在一份報告中指出，今年首季，瓜地馬拉收到僑匯總額為19億4130萬美元，與去年同期的16億美元相比，成長率約為16%。
瓜銀官員表示，他們已觀察到旅外瓜國僑民匯回國內的安家費有增加的現象。瓜國工業銀行一位經理也表示，最近幾週來，送回國內的僑匯，已從以往平均每筆340美元，增加為420美元。
官員們認為，這是因為旅美瓜僑擔心美國新任總統川普將採取某些新的移民措施，已開始將銀行中的存款匯回瓜國。
瓜銀預估今年瓜地馬拉的僑匯收入將達78億5100萬美元，比去年成長8.5%。1060407
(中央社)
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