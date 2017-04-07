無國界記者組織設辦公室 國民黨歡迎
中國國民黨文化傳播委員會副主委胡文琦今天表示，歡迎無國界記者組織將於台北市設置在亞洲的第一個辦公室，期待該組織持續捍衛人權保障、言論自由及新聞工作者相關權益。
「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）為獨立機構，成立於西元1985年，宗旨是捍衛新聞自由及新聞工作者權益，總部位於法國巴黎。「無國界記者組織」在網站宣布，考量台灣地理位置、軟體服務及新聞自由度，將於台北設置在亞洲第一個辦公室。
胡文琦表示，民進黨執政後提出包括保防法、反滲透法、促進轉型正義條例及不當黨產處理條例等一連串違背人權、言論自由的高度爭議性法案，引發外界質疑蔡政府企圖侵害新聞自由或影響民主法治正常運作。
胡文琦說，國民黨非常歡迎無國界記者組織對此多予注重並報導，讓世人瞭解蔡政府意圖箝制新聞自由、侵害人權等違背普世價值的面向。1060407
(中央社)
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