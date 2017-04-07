五角大廈：59枚飛彈襲敘機場和空防系統

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美國國防部發言人指出，海軍2艘驅逐艦今天對敘利亞1處機場，及包括飛機和空防系統等多個目標，共發射59枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）。

路透社報導，美國國防部發言人戴維斯（Jeff Davis）上校告訴記者：「這些飛彈攻擊目標為飛機、強化的飛機掩體、石油和後勤存儲區域、彈藥補給地下碉堡、空防系統和雷達設施等。」（譯者：中央社徐睿承）1060407

(中央社)