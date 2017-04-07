左營空汙原因找到了！交通因素大於工廠

高雄左營去年以156天AQI指標達不良程度，空汙不僅是高雄最嚴重，也是全台最嚴重，高市環保局7日在議會備詢時表示，依照研究採樣結果，最後結論是左營空汙來自於國道10號西向末端的交通廢氣、加上當地擴散條件不良所造成，將與交通局商討車流疏導策略，以降低附近空氣汙染。

高市議會今日為衛環部門質詢，市議員張豐藤表示，中油高雄煉油廠已經關廠、東南水泥也停工，但左營地區空氣品質仍不良，證明不是工廠造成，要求環保局找出確切原因。

「原因已經找到了」，高市環保局長蔡孟裕表示，去年針對左營地區做研究，了解當地風場並採樣分析，最後結論是，左營地區大部分空汙是由交通所影響。

他表示，國道10號西向末端的車輛下交流道後突然減速，而且經常塞車，排放汙染物飆升；此外，左營靠近壽山一帶，也發現每當東北風來臨時，會在大義國中附近形成環流，汙染物無法越過壽山往台灣海峽溢散，只能往市區流動。

張豐藤強調，大氣溢散條件無法調整，不過針對交通狀況，建議市府跨局處協調，列為今年改善空汙重點工作；蔡孟裕則回應，近期環保局將與交通局討論，協調國道10號末端交通疏導策略，讓車輛順利轉往其他方向，以改善左營一帶空汙狀況。

(中時)