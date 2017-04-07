毒品危害防制聯合視導 陳光復盼打造無毒家園

衛生福利部社會救助及社工司副司長江國仁率隊視導澎湖縣毒品危害防制中心業務。縣長陳光復感謝中央部會訪視委員辛苦，盼委員能給予毒品防制工作指導與建議，他強調，毒品是破壞社會安寧與健康島嶼的絆腳石，縣府將積極落實毒品防制工作，從查緝根源做起，以建立「無毒家園」的理想與願景。

中央視導小組106年度聯合視導澎湖縣毒品危害防制中心業務，辦理業務資料審查，召開座談會議，由副縣長林皆興主持，中央視導人員由衛生福利部社會救助及社工司江副司長擔任領隊，率領教育部專員黃于真、法務部專員楊愉婷、衛生福利部社工司視察陳芊莉、衛生福利部保護司科長胡木蘭、勞動部科員李瓔冠、內政部警政署偵查員許秋慧、專家學者李宗憲等蒞澎視導。

陳光復表示，近來新興毒品氾濫，有些甚至包裝精美，讓人誤認為是糖果、咖啡飲料等，許多年輕人因一時疏忽誤食而染毒成癮，深陷毒害，造成身心靈永不抹滅的創傷。他在歷次治安會議中一再強調毒品防制的重要性，務必從毒品源頭澈底杜絕。

陳光復表示，花火節即將開始，大量觀光客湧入，為防範毒品藉機流竄，除加強緝毒犬查緝工作，也落實對校園、民宿業及八大行業反毒教育及宣導。他指出，為讓本縣毒品防治沒有缺口，縣府加強對毒品施用者關懷訪視，並結合警察局採驗尿液計畫，社會處家庭扶助與關懷，學校反毒教育宣導，期盼建立無毒家園的目標。

106年度毒品危害防制中心視導會議在縣府第3會議室舉行，並由衛生福利部會同教育部、法務部、警政署、勞動部等相關單位官員及學者專家，進行聯合視導，除聽取業務簡報外，並分別檢視縣府各單位執行防制毒品業務的相關資料，深入了解澎湖縣推動毒品危害防制工作成效。

(中時)