紡織廠員工右手截肢 醫相助10個月重返職場
從事紡織廠工作的40歲翁智勇，2年前在工廠清洗機台時，因外套不小心勾住機器，右手慘遭捲入機器，手肘肘下10公分輾壓後只剩殘肢，無法進行斷臂重建，奇美醫學中心經過一連串治療及辛苦復健，翁男去年11月已順利重返職場，右手靠著義肢還能削蘋果、綁鞋帶，回復正常生活。
根據勞動部統計，職業傷害中以製造業所占比例最高，約占各行業54.5%，受傷情況又以機械被捲、被夾最高，占26.4%，台南地區有許多傳統製造產業，以往因工作傷害被夾、被捲斷手指的病人屢見不鮮，以去年為例，奇美醫學中心就有高達76人進行斷只重接的手術，其中，更有高位（手腕以上）截肢的病人。
奇美醫學中心整形外科主治醫師陳俊嘉表示，翁先生送到醫院急救時，因殘肢破碎不堪，無法接回，但經過清創、顯微皮瓣手術後，順利裝上義肢，回復正常生活，希望藉由翁先生的案例鼓勵職災個案，勇敢接受復健，相信日後成果都會相當好。
復健部職能治療師楊書瑜說，住院第12天開始接受復健，著重殘肢塑型，義肢控制系統訓練、皮瓣移植處感覺再教育，去年6月完成義肢裝配，不到1年已經重返職場，看著他重生，內心覺得很感動。
(中時)
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