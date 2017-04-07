敘稱遭侵略 美指攻擊為一次性

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為了反制敘利亞對平民發動化武攻擊，美國海軍周四晚在總統川普令下，出動兩艘飛彈驅逐艦，對敘利亞空軍基地發射了59枚戰斧巡弋飛彈。而敘利亞國營電視周五引述軍方消息人士的話說，在這次「侵略」行動中，已造成損失。

不過，敘方並未詳述損失的狀況。據路透報導，敘利亞中部荷姆斯省（Homs）省長巴拉吉（Talal Barazi）說，美軍的攻擊雖然沒有造成重大的人員傷亡，但是已導致物質損失。

他指出，這次攻擊對包括伊斯蘭國（IS）在內的恐怖組織有利。巴拉吉稱，被轟炸的空軍基地在打擊IS的軍事行動中提供空中支援。

而據法新社報導，美國這次攻擊導致4名敘軍喪生，並幾乎摧毀了空軍基地。

另一方面，五角大廈官員則表示，美軍周四晚對敘利亞的巡弋飛彈攻擊，是一次性的行動，目前並沒有升高行動的計畫。這位要求匿名的官員並透露，這次攻擊並不意味川普在專注內政的政策上，出現了重大的轉變。

然而，反對派組織敘利亞全國聯盟（Syrian National Coalition）卻表示，歡迎美軍攻擊，同時希望美國能繼續發動攻勢，以阻止政府動用化武，並發動空襲。

而一名安理會高官則稱，玻利維亞已要求聯合國安理會周五進行閉門磋商，討論有關美國攻擊敘利亞的事件。

(中時電子報)