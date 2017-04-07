盼降低事故 澎湖縣馬公市區增4處號誌管制

我要評比

有鑑於澎湖縣105年交通事故均發生於馬公市區，澎湖縣警察局為改善市區交通，期降低事故發生率，特將中正仁愛、民族仁愛、中正中山、民族陽明等4處路口，將開起號誌管制運作，每日6時30分至22時。

為確保該四處路口行車安全，警察局自4月1日起將該4處交通號誌運作開起時間為每日6時30分至22時，其餘時段仍為閃光運作。閃光運作時段，幹道以閃黃燈，支道以閃紅燈，藉以區分幹（支）道路權，確保行車安全與秩序。

澎湖縣警察局籲請民眾行經上述路口，應依號誌管控停等、行進及遵守路權規定，切勿違規闖紅燈。於閃光運作期間，閃紅燈路口車輛應暫停再開，禮讓幹道車輛先行通過；閃黃燈路口車輛亦應減速慢行。另警察局於該4處號誌路口開啟運作初期，將派員加強執行交通疏導與執法勤務，以維交通順暢與人車安全。

(中時)