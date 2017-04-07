白忙!北市推APP陣亡率近六成
台北市政府為推動市政所開發的APP有近六成都被下架，台北市議員阮昭雄7日召開記者會批市府浪費公帑，阮昭雄說，自2010年至今年止共推出63個APP，但下架數竟達37個，他認為政府APP要朝單一資訊建置，不要將許多資料放在同一個APP上，更該朝人性化、直覺化建置。台北市資訊局副局長高永煌表示從善如流，會提供更豐富資訊供民間開發使用。
阮昭雄指出，目前架上26個產品的開發經費1400多萬元，下架的產品37個開發經費達1217萬多元，自2010年至今總開發經費達到2670多萬元，顯見市府花費巨大，但成效不彰。他指出，下架產品中有的根本在線時間不到一年，例如「設計台北」花了開發經費20萬元，「水樣台北」花了99萬多元；一年內就被下架的產品中，「全國運」甚至花了140多萬元。
阮昭雄認為，如手語教材手冊，開發經費29萬元僅59人下載，實用性並不合效益；而下架產品中有12個建置費用是0元，實用性更有待商榷。已下架的「台北水情」開發經費57萬元左右，但開發目的是供內部人員使用，放在公開平台反而沒有人下載，白費功夫。又如土地使用分區相關的APP，阮昭雄表示，除了民代之外不知還有誰會需要這個軟體。
高永煌回應表示，市府會在下半年針對APP進行績效評估和整合，表現不佳的產品可能因宣傳不夠，也可能是市場上有更好用的產品，會向民間看齊，避免資料提供過舊，也要提供民間足夠的資訊讓業者更有利於開發。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。