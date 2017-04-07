白忙!北市推APP陣亡率近六成

台北市政各機關APP開發情形。(王超群攝)

台北市政府為推動市政所開發的APP有近六成都被下架，台北市議員阮昭雄7日召開記者會批市府浪費公帑，阮昭雄說，自2010年至今年止共推出63個APP，但下架數竟達37個，他認為政府APP要朝單一資訊建置，不要將許多資料放在同一個APP上，更該朝人性化、直覺化建置。台北市資訊局副局長高永煌表示從善如流，會提供更豐富資訊供民間開發使用。

阮昭雄指出，目前架上26個產品的開發經費1400多萬元，下架的產品37個開發經費達1217萬多元，自2010年至今總開發經費達到2670多萬元，顯見市府花費巨大，但成效不彰。他指出，下架產品中有的根本在線時間不到一年，例如「設計台北」花了開發經費20萬元，「水樣台北」花了99萬多元；一年內就被下架的產品中，「全國運」甚至花了140多萬元。

阮昭雄認為，如手語教材手冊，開發經費29萬元僅59人下載，實用性並不合效益；而下架產品中有12個建置費用是0元，實用性更有待商榷。已下架的「台北水情」開發經費57萬元左右，但開發目的是供內部人員使用，放在公開平台反而沒有人下載，白費功夫。又如土地使用分區相關的APP，阮昭雄表示，除了民代之外不知還有誰會需要這個軟體。

高永煌回應表示，市府會在下半年針對APP進行績效評估和整合，表現不佳的產品可能因宣傳不夠，也可能是市場上有更好用的產品，會向民間看齊，避免資料提供過舊，也要提供民間足夠的資訊讓業者更有利於開發。

(中時)