太瘦會死！研究：老人BMI過輕　死亡率飆高5成

國衛院最新調查，60歲以上長者，BMI若過輕，死亡率飆高5成。（倪浩倫攝）

老人怕胖拼命減肥，當心死亡率狂飆！國內最新統計顯示，超過60歲的長者，BMI（身體質量指數）若小於18.5，死亡率較正常體位者「高出5成」，主因是過瘦的長者常會「肌少症」上身，提高身體發生意外、慢性發炎、感染和罹癌風險，死亡率相對提高。

該項由國衛院進行的最新調查顯示，60~69歲、BMI小於18.5的長者，相較同年齡層、體位正常者，死亡率高出51％，70歲以上更高出60％，反轉過往「過胖才易致死」的觀念。國衛院群體健康科學研究所副所長許志成說，隨著年齡增加，肥胖對死亡率的影響漸小，老年人不須強調減重，否則容易肌少症上身。

統計顯示，國內目前65歲以上老人約佔總人口13.2％，當中肌少症盛行率約7.9％，等於約有24萬名老人罹患肌少症，容易因沒力而發生跌倒等意外事件。許志成強調，肌少症患者容易有身體慢性發炎、感染和罹癌風險，對於一些體重過瘦、脂肪卻都集中在腹部者，更會提高糖尿病、高血壓等心血管風險。

中研院生物醫學科學研究所研究員潘文涵說，肌少症和「蛋白質攝取過少」有直接關聯，本土研究發現，我國老人明顯不愛喝奶，每天奶類只攝取0.37~0.49杯，遠低於建議的1~2杯（每杯240.c.c.），澱粉類的飯類卻又攝取過多；她建議，長者可適度減少白飯量，讓肚子有空間補充奶類，若對乳糖不耐者，可試著分次少量、或加入優酪乳、優格等方式來補充。

潘文涵強調，老人每天的蛋白質攝取量，應超過每公斤1.2公克，「若每天喝足2杯奶，蛋白質攝取便足夠」。許志成補充，飲食以外，長者可透過游泳，或在家墊墊腳、使用彈力帶、舉舉裝水的瓶子，透過這些阻力訓練來維持或增加肌肉量，「可透過家醫科或老人科檢查，確認自己是否屬於肌少症一族。」

(中時)