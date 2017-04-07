驚！失控連環撞 14輛機車3攤商全遭殃

男子開車失控連環撞14輛機車3攤商。（照片由警方提供）

台中市江姓男子昨晚7點多開車行經北平路二段往青島路方向直行，突然大失控先撞上路旁的14輛機車，又衝入路旁的3家攤商，警方到場處理，對江進行酒測，酒測值為零，但肇事53歲江男闖大禍，可能面臨總計14輛機車與3處攤商受損賠償，現場一臉驚呆，不知所措，直呼該怎麼辦。

江男向警方供稱，當時開車經北平路二段突然看見一台車衝向他，嚇得趕緊把方向盤往右手邊打，沒有注意路上機車與店家，才撞上去，之後發生甚麼事就沒印象了。

事故現場有民眾表示，北平商圈店家林立，加上禮拜五晚上逛商圈的人超多，除了要閃避機車還有汽車，萬一汽、機車騎太快在人來人往的路上是相當危險的。

台中市警二分局交通分隊長林君屏表示，車禍當時無人受傷，江男經酒測值為零，當時的車速僅有30至40公里，有目擊指出，江男肇事後，因倒車時可能誤踩油門，又再度衝撞1次，詳細肇事原因有待進一步調查，全案由當事人與14輛機車車主及3攤商協調溝通理賠。

(中時)