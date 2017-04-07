潘文忠出席成果展 學生為兼任教師請命

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教育部長潘文忠今天出席「藝術與設計人才成果展」，反教育商品化聯盟等多名學生突然衝上台亮出標語，為兼任教師請命。會後潘文忠在台下和學生溝通，但雙方沒有交集而作罷。

教育部原規劃將未具本職的兼任教師納入勞基法規範，但因大專反彈，加上傳出淡江大學等校大規模解聘兼任教師，教育部近日改以修改「專科以上兼任教師聘任辦法」，但遭到工會和教育組織質疑。

潘文忠今天出席「藝術與設計人才成果展」，10多名學生突然高喊口號、手持標語進入會場，一度站上講台。隨後在主辦單位的溝通下，學生改到會場門口默聲抗議，不影響現場活動進行。

抗議學生指出，今天行動是要聲援大專兼任教師，教育部修改兼任教師聘任辦法，看似給予許多權利，但仍沒有「續聘保障」，大學依然能夠隨意解聘、不續聘兼任教師。

抗議學生表示，兼任教師不受保障，淪為大專的廉價勞力，學生受害最深，教育部不該放任大學為了獲利，侵害最基本的受教權。

潘文忠稍晚離開會場時，面對面和抗議學生溝通，解釋直接適用勞基法，教育現場面對諸多問題，以及改用專法保障的優點，雙方溝通約5分鐘，因沒有交集而結束。

教育部人事處長李秉洲5日召集學者專家討論修法，會後受訪表示，在各界疑慮沒有澄清之前，先修正聘任辦法，後續再討論如何適用勞基法。

李秉洲認為整體來看，「兼任教師聘任辦法」給的保障，例如對於請假的給薪，比勞基法還好。教育部也編列半年新台幣6000萬元預算，協助學校提撥未具本職兼任教師的勞退成本。1060407

(中央社)