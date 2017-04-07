川普談笑用兵 笑迎習近平怒炸敘利亞

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正在佛州私人度假俱樂部款待來訪中國大陸國家主席習近平的川普，不動聲色下令對敘利亞1處空軍基地展開軍事打擊行動，以回應敘國政府本週對平民發動的化武攻擊。

路透社報導，川普今天表示，他下令對敘利亞1處空軍基地展開軍事行動。美軍向敘利亞領導人巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）控制的空軍基地發射數十枚巡弋飛彈，以回應敘利亞當局4日對反抗軍占領地區的化武攻擊。

川普在面對1月就職以來最嚴峻的外交危機下，採取敘利亞爆發內戰6年以來，美國最強硬直接的行動，升高與俄羅斯和伊朗對峙的風險。俄國和伊朗是阿薩德最重要軍事支援國。

要求匿名的官員表示，美軍從地中海上的海軍軍艦發射50枚左右戰斧巡弋飛彈，鎖定敘利亞中部城市荷姆茲（Homs）附近1處軍事基地的跑道、飛機和燃料站等多處目標。

這起軍事行動時間在美東時間晚間8時45分（格林威治時間7日零時45分），細節和損害預估目前還不得而知。

川普昨天才譴責阿薩德本週的化武攻擊，今天就下令這項軍事行動。這起發生在敘利亞伊德利布省（Idlib）汗舍孔鎮（Khan Sheikhun）化武攻擊，奪走稚童在內至少70條人命。敘利亞政府否認是他們所為。

川普顯然選擇審慎定向的空襲，而不是對阿塞德軍隊和設備發動全面攻擊。

正在佛州度假俱樂部出席和習近平峰會的川普今天稍早表示，應該給阿塞德一點教訓，但未特別說明。

五角大廈和國務院官員馬不停蹄鎮日開會，討論飛彈攻擊行動。

在此之前，川普的敘利亞政策幾乎只侷限在打敗敘利亞北部的聖戰組織伊斯蘭國（IS），而美國特種部隊在敘利亞北部支援阿拉伯和庫德族武裝團體。1060407

(中央社)