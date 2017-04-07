淡水天元宮賞櫻去 即時花況報你知

淡水天元宮櫻花開花較過往晚近一個月。(圖截自淡水天元宮花況報導粉絲團)

到淡水天元宮看櫻花去! 每年春天，台灣最夯的賞櫻地之一一定有它，往年3月就會開滿粉嫩吉野櫻的天元宮今年開花較晚，目前尚未滿開，賞櫻接駁專車也因此續延至4/9。

根據「淡水天元宮花況報導」臉書粉絲團指出，今天全區吉野櫻約開25%、入口大石頭處約開35%，其他約15~25%，而原櫻王旁老二似乎是吸收櫻王精神，大開55%，希望大家繼續耐心等候。

粉絲團也提醒，原先只到4/4的賞櫻接駁專車，因未到花期滿開，展延至4/9。

(中時電子報)