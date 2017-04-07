台北市多出兩條「自由之路」主題遊程
今年下半年北市將多出兩條「自由之路」！北市議員何志偉指出，經長期建議和北市觀傳局、文化局及相關館所密切討論，決定「1920年非武裝民主抗議路線」及「探勘二二八事件事跡」公布於台北旅遊網「主題遊程」，可供市民與遊客憑弔。
4月7日為言論自由日，何志偉表示，他推動台灣「自由之路」起源於在波士頓見識到Freedom Trail記錄歷史的特殊方式，民眾走在鑲嵌在路面的紅磚道或紅線道，就能藉由4公里的路途了解美國革命20年追尋獨立的思潮，沿途設有17個鑄銅標誌指出該段歷史的重要古蹟，高辨識度方便民眾一眼明瞭方向。
北市「城市博物館聚落」興建到計畫終止過程風波不斷，市府規劃有兩條路線：「1920非武裝民主抗議路線」與「探勘二二八事件事跡」，分別記錄日治時期台籍菁英爭取民主的過程及二二八事件始末發生地，還有延伸景點供民眾深入了解。
未來將設置醒目掛牌串連各景點，並搭配導覽人員實地帶領，民眾只須用雙眼、雙腳就能體驗這段記憶，深刻了解這段民主自由的歷史記憶，不須大興土木興建更多的蚊子館，因為歷史就身處在生活中。
(中時)
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