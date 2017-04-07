綠營第一接班人賴清德未來動向懸疑
民進黨籍台南市長賴清德一直被拱與柯文哲競選下屆台北市長，對此，雖然賴本人與旗下子弟兵一再重申其「不入閣、不參選」的意願，但身為黨內中生代第一號接班人，賴清德在2018、2020年大選仍可預測有一定熱度。
港媒中評社在今天（7日）發表評論文章，欲對賴清德的未來動向做預測，指從四個方面可以檢視他的處境。
文章指出，其一，賴清德在兩岸關係上主張民進黨的《台灣前途決議文》，凸顯其意再降低個人獨派色彩；其二，賴清德證實其婉拒蔡英文邀請的總統府秘書長一職，顯示與蔡的矛盾浮上檯面；其三，對於民進黨有意徵召賴參選雙北首長的動向，賴本人一再謙讓；其四，賴系人馬林俊憲近日透過網路放話，有對賴參選台北市長話題降溫的意圖。
文章分析，倘若民進黨2018選舉選得不理想，則身兼黨魁的蔡英文很可能要面對黨內責任政治慣例，意即辭去黨主席一職。換句話說，如果蔡英文不能及時拉抬民意支持度，則黨內領導地為將動搖，屆時，身為第一號接班人的賴清德動向將明朗化。可預測的是，賴直到2018、2020年仍會保持一定呼聲熱度！
(中時電子報)
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