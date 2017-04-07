公款幫體委會前主委打官司 體育署高官葉丁鵬緩起訴

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前體委會主委辦公室主任兼法規會主任葉丁鵬，在2009年間因前主委戴遐齡控告壹週刊時，未依公務人員因公涉訟補助辦法，在報請行政院核定補助前，即先以公款補助戴女裁判費、律師費共44萬多元，事後雖然行政院補助律師費，戴女返還32萬裁判費，但仍被廉政署依涉嫌背信罪送辦。台北地檢署今早給予葉丁鵬緩起訴，為期2年，須支付20萬給公庫。

檢方調查，葉丁鵬是前體委會主委戴遐齡辦公室主任，兼法規會主任。2009年6月，壹週刊報導戴女獨厚三鐵協會，圖利戴女丈夫，戴不滿委託論衡國際法律事務所律師謝天仁，向士林地院提起民事訴訟。

葉明知戴女是因公涉訟，依據「公務人員因公涉訟補助辦法」，應向行政院報請核定補助，而且只補助僅限於律師費，卻核准體委會以公款支付戴女的律師費及裁判費共44萬多元。

事後戴女敗訴確定，行政院依據辦法補助戴的律師費12萬元，戴也將32萬的裁判費返還體委會，案經廉政署查獲，依背信罪嫌將葉丁鵬移送偵辦。

檢方調查時，葉坦承犯行，檢方認為他沒有前科，決定給予緩起訴處分，為期2年，並要求他在半年內要支付20萬元處分金給公庫。

(中時)