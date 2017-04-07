川習會料談北韓與南海 越學者看法各異
美國總統川普與中國國家主席習近平今天展開首次面對面會談，預料將談到北韓和南海等議題。有越南學者擔憂美中對這2個議題將達成默契，但是另1名學者卻駁斥這個看法。
越南「國際研究基金會」網站（nghiencuuquocte.org）今天引述越南東南亞研究所博士黎紅協（Le Hong Hiep）與越南國家邊境委員會前主任陳功軸（Tran Cong Truc）的看法，刊登有關川習會討論議題的文章。
文章指出，這2名學者一致認為，川習會在不太重視正式外交程序的背景下舉行，顯示雙方將在親切的氣氛中建立關係；美中領導人將在會中聚焦討論美對中貿易逆差、北韓、南海與「一中政策」等議題。
陳功軸表示，北韓發展核武是美國最為擔憂的，美國雖然對南海航海和航空自由也有利益，但卻不是最重要的利益。中國則想要透過南海展現強勢，提升在區域的影響力。因此，美中考量到平衡這2個問題，不無可能達成默契。
不過，黎紅協卻駁斥這個看法，指出中國若想要幫忙美國處理北韓核武問題，也不是容易的事情；相反地，美國對南海的利益也很大，除了對南海航海與航空自由具有利益外，還藉此牽制中國在海上的軍事擴張，另有對區域盟國維護安全的承諾。
黎紅協指出，美國將不會放棄對南海的利益，中國則宣稱南海是核心利益而且絕不讓步，美中對南海問題的緊張恐會升高。1060407
(中央社)
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