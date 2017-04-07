北大要在牛津地區設分校 史上首遭
北京大學匯豐商學院2018年初將在英國牛津地區開設分校區，儘管已有多所英美大學在大陸設校，但這是中國大陸的大學首次在海外自主管理的實體辦學機構。
不少英國媒體近來都報導這則新聞。
北大匯豐商學院的前身是北大深圳商學院，2004年創立於深圳。
根據南方日報3月20日刊出對北京大學校務委員會副主任、北大匯豐商學院院長海聞的專訪，在牛津設立分校是「國際化辦學」的一環，而「高教走出去」的目的是為了擴大品牌、在全球背景下培養人才。
海聞說，由於大陸經濟影響力大，全球對大陸都很感興趣，加上大學經過十多年的改革，「高教走出去」的條件已經成熟。
根據規劃，北大匯豐商學院牛津校區將主要招收英國和歐洲其他國家的學生，修讀北大的金融學、管理學、經濟學碩士學位，學制兩年，學生第一年在牛津校區學習，第二年到深圳主校區學習。
此外，也將招收其他國家的企業家，開設短期高層培訓課程，一些中國企業家的短期培訓課程也將在牛津校區進行。
北大匯豐商學院牛津校區與英國牛津大學相距15分鐘車程，海聞說，在擁有700多年歷史的世界名校面前要能「站得住腳」，就是要靠「中國元素」。
他說，校方將開設許多具有中國元素的金融與經管課程，使學生不但掌握專業理論基礎知識，同時也瞭解大陸的改革發展實踐。
環球網報導，過去15年來，英國名校瞄準中國大陸，包括哈羅公學、杜維琪學院和威靈頓公學等公立學校，以及諾丁罕大學和利物浦大學都在大陸設校，而大陸大學到海外建分校則是首次。1060407
(中央社)
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