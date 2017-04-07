上海超大空中違建 終於被拆了

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中國大陸上海市北外灘「最大空中違建」隱密地盤踞屋頂長達20餘年後，當地官方經由無人機取證後，日前終於被拆除了。

上海新聞晨報今天報導，這處「空中違建」整個體量達2000平方公尺，是迄今北外灘發現的面積最大的屋頂違建。因位置隱蔽，外觀又經偽造，很難被發現。

官員說，在接到居民舉報後，經過檔案調查，再由無人機取證，在空中拍照，才確定是違建。令官員吃驚的是這處違建竟已存在超過20年之久。

接下來，當地官員上門約談、開協調會、張貼告知書展開前期工作，經3個多月準備，終於敲定3月底拆除。1060407

(中央社)