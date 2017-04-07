久咳不癒疑肺癌 支氣管鏡抓出食物殘渣

80歲林先生咳嗽近4個月，首次就醫懷疑惡性腫瘤，醫師建議切除肺葉確認，他轉向其他醫院檢查，醫師以支氣管鏡夾出塞住的腫塊，發現應是食物殘渣塞住氣管，才導致咳不停。

林先生久咳不癒，就醫拿藥一直未能改善，接受檢查得到許多不確定答案，包括：Ｘ光片在肺部發現左上葉塌陷陰影，疑似腫瘤病灶；斷層掃描分析發現左上肺血管旁邊有長條灰色東西，好像是腫瘤；氣管鏡看到支氣管內有一個小腫塊塞住，夾出來的東西只知道是發炎，不能確定是癌症或其他病變。

於是醫師建議開刀，切除肺葉進一步分析。林先生想到要動大刀，決定尋求第二意見。

台中慈濟醫院胸腔內科醫師倪永倫再為林先生做支氣管鏡，過程很不容易，支氣管鏡的管子從鼻子伸進去，管子伸入探查，理論上肺部應是像隧道般一圈一圈空空的氣道，結果被突出的淡黃色團塊塞住，醫師慢慢夾出一些組織，在腫塊做幾個切片，技術同仁觸摸切片，感覺堅硬，跟一般惡性腫瘤型態大不相同。

醫師懷疑塞住的可能是骨頭或嗆入物。3位醫師決定採取套網技術，接力套入鬆鬆的、飄動著的團塊，像塞子的團塊終於慢慢清理出來。

病理醫師仔細檢視取出組織，發現有細胞壁，並非惡性腫瘤，而是青菜類的東西，可能不知道多久前嗆入食物殘渣，留在支氣管裡，形成腫塊造成肺部萎縮。

經再次確認，林先生不必切除肺葉，倪永倫表示，林先生的支氣管通暢後，肺部恢復功能，只留下一點小小的疤痕，回診時肺部塌陷明顯改善，重拾大口呼吸的暢快。1060407

(中央社)