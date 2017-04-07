川普轟敘利亞化攻：連襁褓嬰兒都遭毒手
美國總統川普今天下令對敘利亞一座空軍基地發動大規模軍事攻擊，報復他所謂的敘利亞總統巴夏爾．阿塞德「野蠻」化武攻擊行動，還表示連漂亮的小嬰兒都慘遭毒手。
法新社報導，聯合國安全理事會未能就查證明顯化武攻擊一事達成共識，數小時後，川普發表簡短電視談話，證實美方對敘利亞發動攻勢，並敦促「所有文明國家」聯手終結敘利亞流血衝突。
川普說：「週二（4日）敘利亞獨裁者巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）利用致命神經性毒劑，對無辜平民發動駭人化學武器攻擊。」
「連漂亮的小嬰兒都在這場非常野蠻的攻擊中慘遭殺害。」
「我今晚下令對敘利亞發動化武攻擊的機場採取目標性軍事攻擊。防止和嚇阻致命化武蔓延和使用，符合美國重大國安利益。」
川普說：「我今晚呼籲所有文明國家加入我方，致力終結敘利亞這場流血殺戮，並且終結各種不同的恐怖主義。」
美國突然對阿塞德政權發動軍事行動，象徵敘利亞6年殘酷衝突出現驚人發展，以及川普突然改變態度。
官方表示，美軍在美東時間晚間8時45分（台灣時間7日上午8時45分）對謝拉特機場（Shayrat Airfield）發射數十枚巡弋飛彈。
白宮1名官員表示，已發射59枚「精確彈藥」轟擊這座基地，另1名美國國防官員說，已發射「數十」枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）。
這些飛彈是從美國海軍驅逐艦波特號（USS Porter）和羅斯號（USS Ross）發射，這兩艘戰艦隸屬美國海軍第六艦隊（Sixth Fleet），派駐地中海東部。美國1名官員說，這些飛彈是鎖定基地的機場和跑道。1060407
(中央社)
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