謊稱商業機密不能看 男子攜毒遇警遭逮
32歲黎姓男子將安非他命藏在圓形紙罐中，日前騎機車行經基隆路與汀洲路口，遇警方攔檢，供稱紙罐放置商業機密，打開要賠新台幣50萬元，警方不信，黎姓男子才坦承裡面為毒品。
台北市政府警察局保安警察大隊第三中隊警員謝宗孝、李維哲及盧俊澔2日下午5時執行路檢勤務，發現騎機車的黎姓男子神情心虛且有吸毒徵兆，攔下盤查，黎姓男子不甘願地拿出包包受檢，警方發現一罐圓形紙罐。
黎姓男子身體開始發抖、神情激動慌亂，不斷辯稱紙罐裡沒違禁品，是客戶商業機密模型，有從紙罐內側加封，如果被發現有打開過就麻煩大了，須賠償模型7000元及違約金50萬元，並稱趕著要將罐子送給客戶，想藉此脫身。
警方懷疑裡面藏有違禁品，向黎姓男子溝通如果有任何損失，警員願負賠償責任，但黎姓男子仍不願配合打開，還要警員不要鬧了，「不能玩那麼大」，警方只好再耐心說明，黎姓男子自知難逃，才坦承紙罐內根本不是商業機密，而是安非他命（淨重0.57公克）及吸食器1組，警方訊後依毒品罪嫌把人移送法辦。1060407
(中央社)
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