世界健康日 綠委籲重視兒少憂鬱問題

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今天是世界衛生組織（WHO）指定的世界健康日，立法院兒少權利連線表示青少年憂鬱症容易被認為是青春期叛逆，呼籲政府應建立預防措施，針對憂鬱傾向兒少提供專業輔導機制。

立法院兒少權利連線會長、民主進步黨籍立法委員李麗芬，以及民進黨立委余宛如、尤美女、陳曼麗、葉宜津、蘇巧慧、周春米、鍾佳濱、鍾孔炤等人上午在立法院舉行「憂鬱遠離我」記者會。

李麗芬表示，WHO統計全球將近3億2000萬人口受到憂鬱症困擾，而婦女、老人與青年是最脆弱的族群；衛生福利部也統計，兒少因憂鬱症住院年齡，最低只有7歲，如果沒有察覺青少年憂鬱症，並在早期進行預防及介入，可能影響成年早期的憂鬱復發。

兒少權利連線要求，應立即檢視青少年是否獲得充足睡眠、規律運動及平衡休閒，這是維持基本身心健康條件；調查校園是否讓學生認識、理解憂鬱症，並讓學生學習壓力調適；建立普遍性預防措施，針對有憂鬱傾向或憂鬱症兒少，提供專業性輔導機制。

余宛如表示，應思考國內教育體制有沒有機會調整，讓學生睡到比較晚，對學習比較有利，目前早上7時就要上課，是否可以調整，都是可思考方向；蘇巧慧說，睡飽、睡好這件事真的很重要，另外在家庭方面，爸媽也要多花點時間與孩子交流。

教育部主任秘書陳雪玉表示，在教師研習部分，針對憂鬱症防治、學生輔導部分特別加強，及早介入追蹤輔導；另外在學校會增加輔導人力，高中以下每校都設置輔導教師，並設置臨床心理師、諮商心理師等協助相關工作，並推動三級預防機制。

衛福部心理及口腔健康司長諶立中說，統計民國103年到105年青少年憂鬱症比率只有1.7%左右，沒有外界想像那麼高；他認為必須從文化上去改變，除了讀書外，期待兒少該學到什麼、過什麼樣的生活，可以從音樂、體育、繪畫等得到更多滿足，心情不好時能得到更多發洩。1060407

(中央社)