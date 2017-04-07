鄭南榕追思會 蔡總統：堅持民主正義
鄭南榕殉道28週年追思紀念會今天在新北市金寶山「鄭南榕自由之翼紀念墓園」舉行，總統蔡英文表示，除紀念鄭南榕，更應深思確認民主自由與追求公平正義，一直是堅持的價值。
總統參加追思會時表示，「剩下就是你們的事了」是鄭南榕留給後人印象最深刻的一句話。今天是鄭南榕殉道的紀念日，年復一年，在這裡相聚，一起悼念他，並提醒自己，要珍惜得來不易的自由與民主。
1989年4月7日，「自由時代周刊」創辦人之一的鄭南榕，為爭取百分之百言論自由自焚身亡，引起社會迴響。行政院去年將鄭南榕自焚殉道的4月7日定為「言論自由日」，希望各界重視及重新省思言論自由意義。
蔡總統致詞表示，當年國會還沒全面改選，28年後的今天，已經總統直選，且和平完成3次政黨輪替，民主成就得來不易，但面對新的問題，是這一代人的目標。希望紀念言論自由日之際，也要確保前人犧牲所換來的自由與民主。
總統強調，追求公平正義一直是她執政以來所追求的目標，各種施政也是追求公平正義的具體實踐。1060407
(中央社)
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