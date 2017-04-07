年金改革 廖國棟：黨版最快下週提出
中國國民黨立法院黨團總召集人廖國棟表示，國民黨版年金改革最快下週提出，待各版本後再條文處理，委員會攻防才是重點，今天立法院院會只是走程序，民主進步黨不用緊張。
院會排定處理年金改革修法草案付委，為防止國民黨團占主席台，民進黨團上午6時拂曉出擊，先進議場保衛主席台。
廖國棟上午出席國民黨團會議前受訪表示，委員會攻防才是重點，現在只是在走程序，不必這麼緊張。「不曉得民進黨為何要霸占主席台，我也沒說要霸占主席台」。
他說，議事有議事程序，要求協商處理，將在協商時要求等國民黨版本出爐再一起付委，如果執政黨版一定要付委，希望保留復議權，但國民黨不會復議，只是利用時間完整國民黨版本，最慢17日一定提出，待各版本後再條文處理。
廖國棟表示，外界一直說國民黨沒版本，這不是事實，國民黨版本最快下週就會完成，預計1週時間跟所有相關團體討論。既然政府沒溝通，就由國民黨做。1060407
(中央社)
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