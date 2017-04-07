台中南區家庭中心揭牌 提供全人服務照顧
台中南區家庭福利服務中心今天揭牌，台中市長林佳龍表示，南區家庭中心是第12處服務據點，將整合社區功能，對市民提供全人服務照顧，就近照顧區內需要協助的家庭。
台中市南區家庭福利服務中心今天揭牌，揭牌典禮上，林佳龍、社會局長呂建德、台中市議員邱素貞、鄭功進、何敏誠等人均到場關心，場面熱鬧溫馨。
林佳龍表示，南區家庭中心將服務東南區20萬人口；隨少子化、東南區人口外移影響，老人家獨居風險也比較高，因此在民代的支持下，找到這個小而溫暖的空間，由社工進駐，結合托育托老、愛鄰守護隊，整合社區功能，對市民提供全人服務照顧。
呂建德表示，家庭福利服務中心的成立，就是希望以「家」為單位，照顧到家庭內每一位成員，提供家庭諮詢服務、個案管理、團體活動、親職教育、社區宣導及活動等多元福利服務，成為社區好厝邊。
台中市目前有南區、大甲區、沙鹿區、霧峰區、太平區、豐原區、北區、北屯區、西區、石岡區、西屯區及烏日區等12區家庭福利服務中心，負責鄰近行政區域內的服務。近期內將再增設南屯區及大雅區2個中心，使台中市家庭福利服務中心增加為14個，以達成「即時性」與「在地化」服務目標。1060407
(中央社)
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