混充防火塗料獲利1.6億 恩企公司負責人被訴

塗料商「恩企實業公司」自稱獨家代理英國Nullifire防火塗料，實際上卻涉嫌從泰國等地進口低價塗料調製，甚至還拿澱粉混充，製成可耐燒1小時的Phoenix 168型塗料，用在故宮南院、好市多大賣場等41處地點，獲利1.6億元。台北地檢署今依詐欺、偽造文書等罪將恩企負責人汪惠南、周榮華夫婦及員工共9人起訴。

調查局另移送汪惠南、周榮華等人涉嫌洗錢罪，但檢方認為，檢方在偵辦初期，即已查扣沒收2人名下8筆不動產、銀行現金500多萬，認定沒有洗錢犯罪，另予不起訴。

(中時)