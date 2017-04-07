陶藝家謝鴻達生前為人策展　家人辦紀念展為他圓夢

陶藝大師謝鴻達，生前的枯木茶壺陶藝創作，創意獨樹一格。（陳慶居攝）

陶藝大師謝鴻達紀念展，展出不少尚未公開發表的珍貴創作。（陳慶居攝）

茶與陶對已故陶藝家謝鴻達而言，簡單有如生活一部分，但也是藝術，貼近生活，曾全苗栗縣陶藝協會理事長的他，過去只為人策展、布展，自己卻沒開過任何1次個展，在家人與苗栗市公所合作下，8日將在貓裏客家學苑為他舉辦《茶與陶的對話》紀念展。

這場別具意義的陶藝紀念展，8日上午9時30分舉行開幕茶會，展期至5月13日，將展出百件陶藝創作，其中多數是未曾公開發表的作品，同時也讓藝文界和民眾追悼他多年來在陶藝界的耕耘和貢獻。

謝鴻達雖雖遲至40歲才習陶、做陶，但喜歡品茗的他，卻能融合茶與陶的元素創造出獨樹一格的木頭造型茶壺聞名陶藝界，前年更獲得海峽兩岸文化博覽會「中華工藝精品獎」銀牌獎的肯定。

市公所表示，貓裏學苑成立之初，謝鴻達即帶隊進駐成立工坊，致力客家陶藝文化的傳承與創新，一番努力嘗試與激盪創新，歷年推出的陶藝文創商品及展售的陶藝品頗受好評。他自2014年（肖馬）新春迄今，配合辦理「陶拓揮毫迎新春」，融合傳統生肖與陶拓藝術，別具匠心。

謝鴻達原計畫連辦12年活動，完整呈現12生肖，然世事難料，竟於去年7月不幸病逝，僅完成馬、羊、牛3件，不過他兒女將接手完成，而這次開辦紀念展，也是為他圓夢。

(中時)