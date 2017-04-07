美豪華郵輪首航澎湖 開啟澎湖海上旅遊新頁
看好澎湖海上觀光發展潛力，世界各國豪華郵輪紛紛跨海來探路，美國六星級郵輪「銀幻輪」7日首航澎湖，乘載116名遊客，澎湖縣政府熱情迎接，開啟澎湖海上旅遊新頁。
繼94年第1艘豪華郵輪「日本丸號」首航澎湖島，迄今12年已有雙子星號、寶瓶星號、天秤星號、海洋神話號、太陽公主號等郵輪陸續開抵澎湖，共計57航次，其中以麗星郵輪天秤星號開航最多次。
今年豪華郵輪航行澎湖不若往年熱絡，澎縣府旅遊處表示，目前已接獲通報今年確定有美國銀幻輪、法國南方輪、日本飛鳥輪II號將蒞臨。
專營金字塔頂端客戶群的美國銀海郵輪公司，旗下豪華郵輪巴哈馬籍銀幻輪，排水量2萬8258噸、船長186公尺、寬24.8公尺、載客數382人、造價1.5億美元。
銀海郵輪主要吸收歐美國家的客層，近年來積極開拓中國及日本等亞洲市場，尤其推出的頂級奢華海上遊程，動輒要價高達30多萬元，令人咋舌。
網友讚譽它像是一棟海上移動的義式頂級精品旅館，配備各國料理餐廳、酒吧、沙龍、精品店、游泳池、CASINO等設施，遊程採全包式費用；最特別是船上工作人員多達302人，幾乎是一對一專屬管家服務的超豪華享受。
這次銀幻輪於3月30日從大陸深圳出海，行經台灣基隆、花蓮、高雄，昨日清晨抵達澎湖馬公港，縣府熱烈歡迎遠道而來的116名貴客，傍晚4時許啟航轉往香港；另銀幻輪也預定將於12日再次蒞臨澎湖第2航次。
(中時)
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