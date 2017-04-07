第15洞崩盤 史畢斯連2年名人賽敗在「4柏忌」

史畢斯連續兩年出現「4柏忌」，爭冠蒙陰影。(美聯社)

前球王美國23歲新秀史畢斯，如果今年美國名人賽沒能奪冠軍，敗因可能連續兩年出現「4柏忌」。

史畢斯去年決賽輪前9洞領先5桿，眼見就要穿上第2件美國名人賽冠軍綠夾克，卻在「阿門角」的155碼3桿洞，2次擊球下水慘吞「4柏忌」，打了7桿，最終退居並列第2，爭奪「2連霸」夢碎。

今年第1天，他順利通過奧古斯塔國家俱樂部的第11洞到第13洞「阿門角」球洞，並在這3洞賺到1桿，但卻在第15洞再度崩盤吞下「4柏忌」，這輪交出75桿並列第41，落後領先者霍夫曼10桿。

第15洞是530碼的5桿洞，他第3桿距旗竿還有98碼，小白球打上果嶺後，倒旋滾進水池裡，罰桿後再打，結果過頭旗竿約30呎，再3推，爆出9桿，成為這輪交出高於標準桿3桿的致命傷。

「當我那球落在旗竿前35呎處時，聽到很大的歡呼聲，後來球滾下水，我有點吃驚。」史畢斯賽後懊惱說：「我用了1支帶旋的球桿(劈起桿)，而不是1支可以減少後旋的球桿。」。

史畢斯前3年分別獲得第2、第1與並列第2，在「球王」強森發生摔傷意外退賽後，無疑取而代之成了本屆奪冠大熱門，不料球迷看到的是他重演去年「4柏忌」悲劇，且交出參加這場大賽13輪來最差成績，給自己製造更高的奪冠難度。

但他表示，還好是發生在第1天，還有3天可以追趕，看上去4天成績低於標準桿個位數都有機會(奪冠)，相信我還能揮出紅字成績。

(中時電子報)