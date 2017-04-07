鄧超太煩！女星都不想跟他同台

楊冪這張機場照被鄧超模仿，笑壞眾人。（圖／取自微博）

鄧超近來被楊冪嗆說「誰醜誰尷尬」，全因他模仿一張楊冪在機場被捕捉到咬手指的照片。鄧超人十分爆笑，每次登台都宛如人來瘋，儘管同場女星穿得再美，都無法比過鄧超，也因此讓他被封為「女星都不想同台」的男星。

鄧超因為在網上看到楊冪的機場照後，他在片場，在忙都要模仿，讓楊冪忍不住笑說「撞衫不可怕，誰醜誰尷尬」，大嗆鄧超。不過過去只要有鄧超的場子，女星焦點最後都會被他搶走，他在台上搞怪，總逗得大家哈哈大笑，最後甚至連媒體焦點都在他身上，因此不少女星就算穿得再美再火辣，仍然敵不過一個滑稽鄧超！

(中時電子報)