台中東山路地下道填平工程將開地方說明會

台中市東山路地下道填平工程將開地方說明會 ，交維與道路施工許可通過後可望如期動工。（盧金足攝）

台中市鐵路高架化後，地下道填平工程即將展開，針對北屯區東山路地下道填平工程，市府今天（7日）表示，已與交通部鐵路改建工程局協調，將從10日起舉行地方說明會，期望取得地方共識，順利通過交維計畫並取得道路施工許可，4月15日如期動工。

交通局表示，市府協調鐵工局於4月10日下午2時30分邀集地方里民到東光里集會所(東山路一段49之1號)進行會勘，當天晚間7時於東光青少年活動中心(東山路一段16號33巷)召開第一場說明會；隔天(11日)晚間7時則在軍福宮(東山路一段297號)召開第二場地方說明會，一次說明該局相關地下道工程的辦理計畫，若順利取得地方共識，交維計畫審查通過，並取得道路施工許可，4月15日可望如期動工。

交通局指出，市府已協調鐵工局將東山路、太原路地下道填平工程時程錯開，以降低對當地交通的衝擊；對於全市每一個地下道填平工程，交通局也會進行滾動檢討，掌握每一案工期的交通計畫，讓彼此不互相干擾。

此外，交通局也強調，當地公車路線及候車站牌等設施來得及在4月15日前配合調整，會持續徵詢地方里長意見做最適當調整，並充分通知在地居民，請民眾放心。

(中時)