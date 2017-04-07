松山分局高官涉違停關說？檢不起訴
二線三星的台北市松山警分局秘書室主任呂天喜，去年開車違停遭舉發，他當時發現車即將被拖吊，趕緊攔車向執行拖吊勤務的陳姓員警求情說「都是自己人，通融一下」呂遭民眾告發圖利罪；台北地檢署認為罪證不足，今將他不起訴。
去年11月12日，呂天喜將車違停在新北市新店區北新路上，被員警舉發並執行拖吊，當時拖吊車已將車輛吊起、拖動，呂見狀趕緊現身攔車，並向員警求情表示是「自己人」，反被員警回嗆「最討厭自己人為難自己人」後來有民眾爆料此事，事件登上媒體，有民眾不滿呂的行為，向北檢告發。
檢方調查時，呂否認向員警施壓，指他當時人就在車子旁邊，才會詢問員警是否可以通融一下，希望能將已上拖吊車的車子放下來，但遭員警拒絕後，他即作罷。
檢方勘驗新聞報導畫面，發現呂當時並未主動向執勤員警表明身分，僅曾向員警求情，但車子仍被拖吊；呂也沒未要員警銷單，並已繳清違規罰單，認定呂罪證不足。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。