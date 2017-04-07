松山分局高官涉違停關說？檢不起訴

二線三星的台北市松山警分局秘書室主任呂天喜，去年開車違停遭舉發，他當時發現車即將被拖吊，趕緊攔車向執行拖吊勤務的陳姓員警求情說「都是自己人，通融一下」呂遭民眾告發圖利罪；台北地檢署認為罪證不足，今將他不起訴。

去年11月12日，呂天喜將車違停在新北市新店區北新路上，被員警舉發並執行拖吊，當時拖吊車已將車輛吊起、拖動，呂見狀趕緊現身攔車，並向員警求情表示是「自己人」，反被員警回嗆「最討厭自己人為難自己人」後來有民眾爆料此事，事件登上媒體，有民眾不滿呂的行為，向北檢告發。

檢方調查時，呂否認向員警施壓，指他當時人就在車子旁邊，才會詢問員警是否可以通融一下，希望能將已上拖吊車的車子放下來，但遭員警拒絕後，他即作罷。

檢方勘驗新聞報導畫面，發現呂當時並未主動向執勤員警表明身分，僅曾向員警求情，但車子仍被拖吊；呂也沒未要員警銷單，並已繳清違規罰單，認定呂罪證不足。

(中時)