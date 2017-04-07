美射飛彈轟炸敘利亞 影片曝光

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美國國防部今天公布對敘利亞採取軍事攻擊的影片，可見巡弋飛彈一飛衝天的畫面。

美國國防部證實，在美東時間晚間8時40分左右（台灣時間7日上午8時40分），從美國海軍驅逐艦波特號（USS Porter）和羅斯號（USS Ross）發射59枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）。美國國防部在推特上傳相關影片。

這兩艘驅逐艦隸屬美國海軍第六艦隊（Sixth Fleet），派駐地中海東部。

這場攻擊瞄準敘利亞荷姆斯省（Homs）謝拉特機場（Shayrat Airfield），鎖定這座敘利亞政府軍空軍基地的機場和跑道。

這波打擊行動是美國總統川普回應敘利亞化武攻擊，華府將這起化武攻擊歸咎於敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）部隊。1060407

(中央社)