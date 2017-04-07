國民黨指前瞻計畫藍綠有別 行政院澄清
中國國民黨文化傳播委員會副主任委員唐德明今天表示，前瞻基礎建設計畫藍綠有別、大小眼，有選舉考量；行政院發言人徐國勇說，建設以國家整體發展規劃，沒政治考量。
徐國勇受訪說，外界不需政治眼光看待建設計畫。
行政院日前通過「前瞻基礎建設計畫」，行政院長林全指示，前瞻基礎建設特別預算案於5月底前送立法院審議，務必於立法院這會期完成特別條例立法及特別預算案審議。
唐德明上午在國民黨記者會表示，讓數字說話，政府大小眼：高雄市提報新台幣2023億元，核定1821億元，核准比例90％；台中市提報1600億元，核定1597億元，核准比例99.8％；台南市提報1700億元，核定1400億元，核准比例82.35％。3直轄市合計分得4818億元，核定金額占提報金額95.92％，幾乎照單全收。
他說，新北市提報4500億元，只核定821億元，比例18.24％；花蓮縣提報91億元，尚未核定；台北市提報500億元也尚未核定；宜蘭縣爭取1300億元，只獲1200萬元，核定比例0.0092％。
唐德明表示，據核定金額及比例懸殊差異，明顯可分4大類：第1類是綠營執政又被看好縣市、第2類是藍營執政縣市、第3類是無黨籍縣市、第4類就是綠營執政，但被視為棄子縣市，如宜蘭縣和雲林縣。1060407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。