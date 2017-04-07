國民黨指前瞻計畫藍綠有別 行政院澄清

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中國國民黨文化傳播委員會副主任委員唐德明今天表示，前瞻基礎建設計畫藍綠有別、大小眼，有選舉考量；行政院發言人徐國勇說，建設以國家整體發展規劃，沒政治考量。

徐國勇受訪說，外界不需政治眼光看待建設計畫。

行政院日前通過「前瞻基礎建設計畫」，行政院長林全指示，前瞻基礎建設特別預算案於5月底前送立法院審議，務必於立法院這會期完成特別條例立法及特別預算案審議。

唐德明上午在國民黨記者會表示，讓數字說話，政府大小眼：高雄市提報新台幣2023億元，核定1821億元，核准比例90％；台中市提報1600億元，核定1597億元，核准比例99.8％；台南市提報1700億元，核定1400億元，核准比例82.35％。3直轄市合計分得4818億元，核定金額占提報金額95.92％，幾乎照單全收。

他說，新北市提報4500億元，只核定821億元，比例18.24％；花蓮縣提報91億元，尚未核定；台北市提報500億元也尚未核定；宜蘭縣爭取1300億元，只獲1200萬元，核定比例0.0092％。

唐德明表示，據核定金額及比例懸殊差異，明顯可分4大類：第1類是綠營執政又被看好縣市、第2類是藍營執政縣市、第3類是無黨籍縣市、第4類就是綠營執政，但被視為棄子縣市，如宜蘭縣和雲林縣。1060407

(中央社)