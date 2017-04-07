俄擬共同開發黑瞎子島 就等大陸點頭

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位在中國大陸最東端、轄區中俄各半的黑瞎子島，俄羅斯向中國大陸表達聯合開發的高度意願。俄媒報導，全案截至5日止已進入最後籌備階段，並等待北京作出決定。

俄羅斯衛星網報導，俄羅斯遠東發展部長加盧什卡（Aleksandr Galushka）5日與中國大陸商界及科研代表會晤時說，俄中聯合開發黑瞎子島，可能為「有前景的合作項目」。

加盧什卡表示，相關協議的草擬工作，已進入最後階段，有待俄羅斯遠東發展部和中國大陸國家發展和改革委員會簽署。

他說，俄羅斯已把協議方案轉交給「我們的中國夥伴」，最後簽署取決於俄羅斯與中國大陸方面協商的時間。而俄羅斯「該做的都會做，現在輪到中方做決定了」。

黑瞎子島位在黑龍江與烏蘇里江匯流處，由多個沖積而成的沙洲組成，面積近340平方公里，原為中國領土，1929年遭蘇聯侵占。2008年俄羅斯根據邊界協議，將黑瞎子島西半部交還中國大陸，東半部仍屬俄羅斯。1060407

(中央社)