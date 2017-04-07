小心來源不明中藥 消基會驗出8件偽藥

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消基會公布民眾委託檢驗117件中藥，僅來自其他或不明來源的第三類樣品驗出8件含西藥(偽藥)，2件汞超標（達1000ppm以上），國內醫療院所、國內藥商藥局這2類藥都無虞。

消費者文教基金會今天召開「來源不明中藥檢出西藥、重金屬」記者會。

消基會指出，2016年接受消費者委託檢驗中藥藥品共計收樣117件，其中檢測有無西藥97件，檢測重金屬「鉛」的有46件，檢測「汞」及「鎘」分別為33件及27件（有1件同時申請檢驗1種以上）。

消基會這次並將收樣分三類，以釐清驗出有疑慮的藥的來源，（1）自「國內醫療院所」取得，包括醫院、中醫診所。（2）自「國內藥商藥局」所取得，包括國內藥品販賣業、藥品製造業、藥局等。

（3）「其他或不明來源」，包括非國內醫藥機構所取得、國術館、夜市攤販、親友贈送、託人購買、中國大陸或國外等方式取得。

結果消基會公布，有問題的藥都來自第三類，首先是第三類有49件要驗是否含西藥，驗出8件含西藥；消基會董事長游開雄說，除1件來自國內國術館，其他來自中國大陸、國外、親友贈送、託人購買及其他，顯示不是從國內醫藥機構取得的中藥，不合格率很高。

他並說，以上8件已是偽藥，依「藥事法」規定，販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金。

其次，消基會公布，以上收樣共106件申請檢驗重金屬，也是只有從第三類收樣中驗出2件汞超標，達1000 ppm以上，遠超出衛福部中藥司「中藥濃縮製劑含異常物質之限量」中的「複方製劑及單味製劑之總重金屬限量於30ppm以下」的規定。

游開雄說，這2件中分別來自親友贈送治療小兒驚風類、解毒類，及託人購買治療止痛類（膝蓋疼痛）及治血管硬化的藥物；而汞會影響消化和神經系統，造成噁心、嘔吐及中樞神經病變，呼籲向醫療院、藥商藥局購買，以保自身安全。

他並說，含重金屬已是劣藥，依「藥事法」規定，販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列劣藥，可處新台幣3萬元以上、2000萬元以下罰鍰。1060407

(中央社)