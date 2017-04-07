玉山管理處慶32歲 悠揚樂聲伴茶香
玉山國家公園管理處今天舉行32週年處慶，表揚績優志工及員工，並結合茶藝及音樂，悠揚樂聲伴著民眾品茗，場面熱鬧溫馨。
玉山國家公園管理處今天在水里遊客中心舉行32週年處慶，邀內政部營建署、認養企業、友處單位、保七總隊第六大隊、保育及解說志工參與，也表揚近40名志工，並結合鹿谷鄉茶藝文化及竹山鎮在地音樂，辦理「玉山茗樂」活動，讓民眾品茗聽音樂，場面熱鬧。
玉山國家公園管理處表示，成立迄今滿32年，在國家公園經營管理、生態保育、環境教育方面，都有卓越表現，如去年完成登山安全暨環境教育宣導影片「玉山行」，及南安生態環境介紹影片「來自南安的明信片」拍攝工作、出版「做我的朋友」兒童環境教育繪本。
玉管處表示，也成立環境教育推動工作小組，執行環境教育課程方案；輔導原住民部落轉型有機生態農業，「玉山瓦拉米」上市銷售；完成園區步道系統災害分析及防災地圖建置規劃；強化園區通訊及登山安全服務；積極辦理重要物種保育及棲地監測工作。
玉管處表示，未來仍以「核心保育生態永續、強化地方夥伴關係、環教解說文創加值、遊憩服務登山安全」為工作目標，持續精進各項業務，讓玉山生態永續保存、讓民眾共享美好大自然。
配合處慶，下午舉辦「玉山國家公園105年度保育研究調查成果發表會」，包括玉山主峰步道沿線高山植物物候與氣候變遷影響之研究、玉山地體構造與地質演變、玉山園區蝴蝶資源普查與指標物種複查、八通關清古道西段勘查、台灣黑熊物種保育推廣計畫，並邀「來自南安的明信片」影片導演楊湘文，介紹並播映這部環境生態推廣影片。1060407
(中央社)
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